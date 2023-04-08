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Авіація ЗСУ завдала два удари по зосередженню ворожих сил та засобів

Авіація ЗСУ завдала два удари по зосередженню ворожих сил та засобів

Київ • УНН

 • 679654 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Авіацією ЗСУ нанесено два удари по зосередженню ворожих сил та засобів, у поєднанні з виконанням ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань. Про це повідомляє УНН з посиланням на ОК "Південь".

Деталі

Нашою авіацією нанесено два удари по зосередженню ворожих сил та засобів, у поєднанні з виконанням ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань.

“Їх результатом стали: підтверджена демілітаризація 9 рашистів, безпілотного розвідника типу „Мерлін“, крупнокаліберної артустановки, 4 одиниць автотехніки і 3 спостережні пункти ворога”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 177 110 осіб, 3633 танків та сотень одиниць військової техніки.

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