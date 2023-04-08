Авіація ЗСУ завдала два удари по зосередженню ворожих сил та засобів

Деталі

Нашою авіацією нанесено два удари по зосередженню ворожих сил та засобів, у поєднанні з виконанням ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань.

“Їх результатом стали: підтверджена демілітаризація 9 рашистів, безпілотного розвідника типу „Мерлін“, крупнокаліберної артустановки, 4 одиниць автотехніки і 3 спостережні пункти ворога”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 177 110 осіб, 3633 танків та сотень одиниць військової техніки.