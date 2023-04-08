Авіація ЗСУ завдала два удари по зосередженню ворожих сил та засобів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Авіацією ЗСУ нанесено два удари по зосередженню ворожих сил та засобів, у поєднанні з виконанням ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань. Про це повідомляє УНН з посиланням на ОК "Південь".
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Нашою авіацією нанесено два удари по зосередженню ворожих сил та засобів, у поєднанні з виконанням ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань.
“Їх результатом стали: підтверджена демілітаризація 9 рашистів, безпілотного розвідника типу „Мерлін“, крупнокаліберної артустановки, 4 одиниць автотехніки і 3 спостережні пункти ворога”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 177 110 осіб, 3633 танків та сотень одиниць військової техніки.