Авиация ВСУ нанесла два удара по сосредоточению вражеских сил и средств
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Авиацией ВСУ нанесено два удара по сосредоточению вражеских сил и средств, в сочетании с выполнением ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ОК "Юг".
Детали
Нашей авиацией нанесено два удара по сосредоточению вражеских сил и средств, в сочетании с выполнением ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач.
“Их результатом стали: подтверждена демилитаризация 9 рашистов, беспилотного разведчика типа „Мерлин“, крупнокалиберной артустановки, 4 единиц автотехники и 3 наблюдательных пункта врага”, — говорится в сообщении.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 177 110 человек, 3633 танков и сотен единиц военной техники.