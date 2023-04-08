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Авиация ВСУ нанесла два удара по сосредоточению вражеских сил и средств

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 апреля. УНН. Авиацией ВСУ нанесено два удара по сосредоточению вражеских сил и средств, в сочетании с выполнением ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ОК "Юг".

Детали

Нашей авиацией нанесено два удара по сосредоточению вражеских сил и средств, в сочетании с выполнением ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач.

“Их результатом стали: подтверждена демилитаризация 9 рашистов, беспилотного разведчика типа „Мерлин“, крупнокалиберной артустановки, 4 единиц автотехники и 3 наблюдательных пункта врага”, — говорится в сообщении.

Напомним 

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 177 110 человек, 3633 танков и сотен единиц военной техники.

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