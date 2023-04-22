Авіація ЗСУ завдала 8 ударів по районах зосередження росіян – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили та 1 склад боєприпасів противника", - зазначили у Генштабі ЗСУ.
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