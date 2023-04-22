Авиация ВСУ нанесла 8 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы и 1 склад боеприпасов противника", - отметили в Генштабе ВСУ.
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