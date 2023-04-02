Авіація ЗСУ завдала 8 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Українська авіація за добу завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Цитата
"Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 район зосередження живої сили, 1 пункт управління та 2 інші важливі об’єкти ворога", - йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через ворожі обстріли зупинилась одна з ТЕС ДТЕК