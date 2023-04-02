Авіація ЗСУ завдала 8 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

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"Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 район зосередження живої сили, 1 пункт управління та 2 інші важливі об’єкти ворога", - йдеться у повідомленні.

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