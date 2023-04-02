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Через ворожі обстріли зупинилась одна з ТЕС ДТЕК

Через ворожі обстріли зупинилась одна з ТЕС ДТЕК

Київ • УНН

 • 1291053 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Сьогодні внаслідок інтенсивних обстрілів вкотре постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго, пише УНН з посиланням на пресслужбу компанії.

Деталі

За попередньою інформацією обійшлося без жертв. Через атаку було пошкоджено обладнання станції, внаслідок чого ТЕС припинила виробництво електроенергії.

Після закінчення обстрілу енергетики зможуть розпочати ліквідацію наслідків атаки та відновлення роботи обладнання.

Доповнення

У ДТЕК додали, що з початку енергетичного терору ТЕС ДТЕК були атаковані вже 30 разів. Через це загинуло 3 енергетики ДТЕК, а 28 було поранено.

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