Через ворожі обстріли зупинилась одна з ТЕС ДТЕК

Деталі

За попередньою інформацією обійшлося без жертв. Через атаку було пошкоджено обладнання станції, внаслідок чого ТЕС припинила виробництво електроенергії.

Після закінчення обстрілу енергетики зможуть розпочати ліквідацію наслідків атаки та відновлення роботи обладнання.

Доповнення

У ДТЕК додали, що з початку енергетичного терору ТЕС ДТЕК були атаковані вже 30 разів. Через це загинуло 3 енергетики ДТЕК, а 28 було поранено.