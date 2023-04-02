Авиация ВСУ нанесла 8 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

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"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 район сосредоточения живой силы, 1 пункт управления и 2 другие важные объекты врага", - говорится в сообщении.

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