Авіація ЗСУ завдала 6 ударів по районах зосередження росіян – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Українська авіація за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу росіян та військової техніки. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 склади пально-мастильних матеріалів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили противника, 2 склади пально-мастильних матеріалів та ворожу станцію радіоелектронної боротьби», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
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