Авиация ВСУ нанесла 6 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава россиян и военной техники. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 склада горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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«Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы противника, 2 склада горюче-смазочных материалов и вражескую станцию радиоэлектронной борьбы», - говорится в сообщении.
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