Авіація ЗСУ завдала 12 ударів по районах зосередження росіян, знищено вертоліт Ка-52 – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Українська авіація за добу завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів. Також захисники на східному фронті знищили російський вертоліт Ка-52. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів. У той же час, наші захисники на східному фронті знищили російський вертоліт Ка-52», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів, 2 позиції засобів протиповітряної оборони та 4 станції радіоелектронної боротьби противника.
Доповнення
Вранці Генштаб повідомляв, що українська авіація за добу завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів.