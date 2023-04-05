Авиация ВСУ нанесла 12 ударов по районам сосредоточения россиян, уничтожен вертолет Ка-52 - Генштаб

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«Авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов. В то же время, наши защитники на восточном фронте уничтожили российский вертолет Ка-52», - говорится в сообщении.

Сообщается, что подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов, 2 позиции средств противовоздушной обороны и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.

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Утром Генштаб сообщал, что украинская авиация за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения оккупантов.