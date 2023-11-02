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Авіація ЗСУ завдала 12 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

Київ • УНН

 • 121480 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Українська авіація за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Авіація ЗСУ завдала 12 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

Цитата

«Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника», - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Зазначається, що підрозділи ракетних військ уразили 5 радіолокаційних станцій, 2 склади боєприпасів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 пункти управління, 3 зенітно-ракетних комплекси та 11 артилерійських засобів противника.

Нагадаємо

31 жовтня авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 1 - по пункту управління та 2 - по зенітно-ракетних комплексах рф.

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