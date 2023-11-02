Авіація ЗСУ завдала 12 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Українська авіація за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника», - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що підрозділи ракетних військ уразили 5 радіолокаційних станцій, 2 склади боєприпасів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 пункти управління, 3 зенітно-ракетних комплекси та 11 артилерійських засобів противника.
Нагадаємо
31 жовтня авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 1 - по пункту управління та 2 - по зенітно-ракетних комплексах рф.