Авиация ВСУ нанесла 12 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника», - говорится в сообщении.
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Отмечается, что подразделения ракетных войск поразили 5 радиолокационных станций, 2 склада боеприпасов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 пункта управления, 3 зенитно-ракетных комплекса и 11 артиллерийских средств противника.
Напомним
31 октября авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 1 - по пункту управления и 2 - по зенитно-ракетным комплексам рф.