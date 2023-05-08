Авіація ЗСУ завдала 11 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника», - йдеться в повідомленні.
Крім того, протягом цієї доби, українськими захисниками було знищено розвідувальний БпЛА типу “Zala”.
«Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів та ще 3 важливі цілі противника», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
У небі над Україною вночі знищили 35 з 35 ворожих ударних дронів.