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Авіація ЗСУ завдала 11 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

Авіація ЗСУ завдала 11 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

Київ • УНН

 • 887353 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. Українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника», - йдеться в повідомленні.

Крім того, протягом цієї доби, українськими захисниками було знищено розвідувальний БпЛА типу “Zala”.

«Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів та ще 3 важливі цілі противника», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

У небі над Україною вночі знищили 35 з 35 ворожих ударних дронів.

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