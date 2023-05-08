Авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Цитата
"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника", - говорится в сообщении.
Кроме того, в течение этих суток, украинскими защитниками был уничтожен разведывательный БпЛА типа Zala.
«Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, 2 состава боеприпасов и еще 3 важные цели противника», - отмечается в сообщении.
Дополнение
В небе над Украиной ночью уничтожили 35 из 35 вражеских ударных дронов.