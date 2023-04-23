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Авіація ЗСУ завдала 11 ударів по районах зосередження росіян – Генштаб

Авіація ЗСУ завдала 11 ударів по районах зосередження росіян – Генштаб

Київ • УНН

 • 433536 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

"Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів", - зазначили у Генштабі ЗСУ.

Доповнення

Також у Генеральному штабі ЗСУ додали, що було збито 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу "Мерлін" та 1 - "Орлан-10".

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 186 420 осіб.

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