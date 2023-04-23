Авіація ЗСУ завдала 11 ударів по районах зосередження росіян – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів", - зазначили у Генштабі ЗСУ.
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Також у Генеральному штабі ЗСУ додали, що було збито 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу "Мерлін" та 1 - "Орлан-10".
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 186 420 осіб.