Авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

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"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов", - отметили в Генштабе ВСУ.

Дополнение

Также в Генеральном штабе ВСУ добавили, что было сбито 2 вражеских разведывательных БпЛА типа "Мерлин" и 1 - "Орлан-10".

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 186 420 человек.