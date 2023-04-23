Авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов", - отметили в Генштабе ВСУ.
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Также в Генеральном штабе ВСУ добавили, что было сбито 2 вражеских разведывательных БпЛА типа "Мерлин" и 1 - "Орлан-10".
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 186 420 человек.