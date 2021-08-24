Авіація, кораблі країн-партнерів та яхти: з'явились фото видовищного морського параду в Одесі

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В Одесі продемонстрували проходження бойових кораблів, катерів і суден із відпрацюванням показових елементів застосування сил та засобів Військово-Морських сил ЗС України, проліт морської авіації і Повітряних сил ЗС України, проходження кораблів та катерів країн-партнерів, Державної прикордонної служби України, морської пошуково-рятувальної служби та яхт Одеської Обласної Федерації вітрильного спорту.

У Києві підрозділи національного флоту взяли участь у військовому параді на головній площі столиці – Майдані Незалежності. Також уперше відпрацьовували показові елементи застосування сил та засобів на річці Дніпро.

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У межах святкування 30-ї річниці незалежності від Військово-Морських сил ЗС України в Одеському гарнізоні залучили: середній десантний корабель “Юрій Олефіренко”, патрульний катер “Старобільськ”, патрульний катер “Слов’янськ”, патрульний катер “Прилуки”, середній розвідувальний корабель “Сімферополь”, артилерійський катер “АКА-02” та інші.

У Київському гарнізоні залучили: малий броньований артилерійський катер “Костопіль”, малий броньований артилерійський катер “Бердянськ”, малий броньований артилерійський катер “Нікополь”, десантний катер “Сватове”, катери “Willard SF-1157”, катери “Willard SF-730”, а також вертольоти Мі-14пч, БТР-4Е.