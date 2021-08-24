Авиация, корабли стран-партнеров и яхты: появились фото зрелищного морского парада в Одессе

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Киев  •  УНН

 • 22812 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Военно-Морские силы Украины приняли участие в мероприятиях по случаю Дня Независимости на Майдане Независимости, реке Днепр и в Одессе. Об этом сообщает ВМС ВС Украины, информирует УНН.

Детали

В Одессе продемонстрировали прохождение боевых кораблей, катеров и судов с отработкой показательных элементов применения сил и средств Военно-Морских сил ВС Украины, пролет морской авиации и Воздушных сил ВС Украины, прохождение кораблей и катеров стран-партнеров, Государственной пограничной службы Украины, морской поисково спасательной службы и яхт Одесской областной Федерации парусного спорта.

В Киеве подразделения национального флота приняли участие в военном параде на главной площади столицы - Майдане Независимости. Также впервые отрабатывали показательные элементы применения сил и средств на реке Днепр.

Добавим

В рамках празднования 30-й годовщины независимости от Военно-Морских сил ВС Украины в Одесском гарнизоне привлекли: средний десантный корабль "Юрий Олефиренко", патрульный катер "Старобельск", патрульный катер "Славянск", патрульный катер "Прилуки", средний разведывательный корабль "Симферополь", артиллерийский катер "АКА-02" и другие.

В Киевском гарнизоне привлекли малый бронированный артиллерийский катер "Костополь", малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск", малый бронированный артиллерийский катер "Никополь", десантный катер "Сватово", катера "Willard SF-1157", катера "Willard SF-730", а также вертолеты Ми-14пч, БТР-4Е.

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