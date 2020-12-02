Авіаційну промисловість небезпечно консолідувати в руках віце-прем'єра Уруського – нардеп

“У Кабміні циркулює документ за ініціативи Уруського стосовно виведення шести авіаційних підприємств з „Укроборонпрому“ на пряму під Уруського. І це неприпустимо, тому що тут є, мабуть, певний конфлікт інтересів пана Уруського: з одного боку він втручається в „Мотор Січ“, з іншого — намагається консолідувати шість авіаційних підприємств під собою. Чим все це закінчиться, ми не знаємо. Але не хочеться, щоб і „Антонов“ і КБ „Прогрес“ опинилися в приватних руках бенефіціарів пана Уруського”, — розповіла Клименко.

Вона впевнена, що консолідація авіаційних підприємств в руках віце-прем’єра Уруського може становити небезпеку для державних інтересів України.

“Питання в тому, що консолідація авіаційного ринку в руках пана Уруського, в принципі, небезпечна. Тому що він працював і був активним френдменом підприємства, яке належить росіянам — „ПрогресТехСервіс“. Вони 100% контролюються Російською Федерацією, власниками є росіяни. Тому взагалі вся композиція викликає питання”, — зазначила нардепка.

На її думку, ситуація на авіабудівному ринку та у сфері міжнародних відносин України також ускладнюється ситуацією навколо приватного підприємства “Мотор Січ”.

“Ситуація з „Мотор Січ“ набагато глибша, ніж просто бажання Уруського отримати контроль над авіабудівними підприємствами. Це і міжнародні відносини з різними країнами. І тут вони своїм втручанням завели себе у глухий кут і зараз треба якимось чином виходити”, — наголосила нардепка.

Враховуючи складність і ключову важливість проблем у сфері розвитку галузей стратегічної промисловості, віце-прем’єр-міністр Уруський повинен прозвітувати за свої дії перед Верховною Радою України.

“Пан Уруський повинен прийти на оборонний комітет, а також — на економічний комітет”, — резюмувала вона.

Нагадаємо, у комітеті Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки є застереження до роботи Уруського. Тож там посадовця очікують для звіту й пояснень.

Раніше відомий журналіст Юрій Бутусов зауважив, що очільник Мінстратпрому віце-прем’єр-міністр Олег Уруський займається питаннями, які не належать до меж його компетенції. А експерти впевнені, що втручання Уруського в діяльність державних і приватних підприємств промислових галузей має можливі ознаки корупції на найвищому політичному рівні.