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Авиационную промышленность опасно консолидировать в руках вице-премьера Уруского - нардеп

Авиационную промышленность опасно консолидировать в руках вице-премьера Уруского - нардеп

Киев  •  УНН

 • 23254 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Прибыльные государственные авиационные предприятия могут в частных бенефициаров, которые стоят за лицом вице-премьер-министра Олега Уруского. Поэтому консолидация авиационной отрасли в его руках представляет опасность и имеет признаки конфликта интересов. Об этом УНН рассказала первая заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко.

“В Кабмине циркулирует документ по инициативе Уруского относительно вывода шести авиационных предприятий с „Укроборонпрома“ на прямую под Уруского. И это недопустимо, потому что здесь есть, пожалуй, определенный конфликт интересов господина Уруского: с одной стороны он вмешивается в „Мотор Сич“, с другой — пытается консолидировать шесть авиационных предприятий под собой. Чем все это закончится, мы не знаем. Но не хочется, чтобы и „Антонов“ и КБ „Прогресс“ оказались в частных руках бенефициаров господина Уруского”, — рассказала Клименко.

Она уверена, что консолидация авиационных предприятий в руках вице-премьера Уруского может представлять опасность для государственных интересов Украины.

“Вопрос в том, что консолидация авиационного рынка в руках господина Уруского, в принципе, опасна. Потому что он работал и был активным френдменом предприятия, которое принадлежит россиянам — „ПрогресТехСервис“. Они 100% контролируются Российской Федерацией, владельцами являются россияне. Поэтому вообще вся композиция вызывает вопросы”, — отметила нардепка.

По ее мнению, ситуация на авиастроительном рынке и в сфере международных отношений Украины также осложняется ситуацией вокруг частного предприятия “Мотор Сич”.

“Ситуация с „Мотор Сич“ гораздо глубже, чем просто желание Уруского получить контроль над авиастроительными предприятиями. Это и международные отношения с разными странами. И здесь они своим вмешательством завели себя в тупик и сейчас нужно как-то выходить”, — отметила нардепка.

Учитывая сложность и ключевую важность проблем в сфере развития отраслей стратегической промышленности, вице-премьер-министр Уруский должен отчитаться за свои действия перед Верховной Радой Украины.

“Господин Уруский должен прийти на оборонный комитет, а также — на экономический комитет”, — резюмировала она.

Напомним, в комитете Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки есть предостережения к работе Уруского. Поэтому там чиновника ожидают для отчета и объяснений.

Ранее известный журналист Юрий Бутусов отметил, что глава Минстратпрома вице-премьер-министр Олег Уруский занимается вопросами, которые не относятся к его компетенции. А эксперты уверены, что вмешательство Уруского в деятельность государственных и частных предприятий промышленных отраслей имеет возможные признаки коррупции на высшем политическом уровне.

Украинские Национальные Новости

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