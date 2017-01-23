Авіарейси в Лондон і Амстердам з "Борисполя" затрималися через негоду

"Через погодні умови аеропортів призначення в Амстердамі і в Лондоні у нас на виліт затримуються кілька рейсів. Зокрема в Амстердам - 101-ий рейс - відправиться на 2 години 12 хвилин пізніше, а в Лондон це теж рейс - 101-ий - на 2 години 33 хвилини", – повідомили у прес-службі летовища.

Так, у прес-службі додали, що йдеться про затримку рейсів через туман та ожеледицю в Лондоні та Амстердамі до аеропортів Хітроу та Схіпгол відповідно.