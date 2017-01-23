Авіарейси в Лондон і Амстердам з "Борисполя" затрималися через негоду

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Через несприятливі погодні умови в Лондоні (Велика Британія) і Амстердамі (Нідерланди) на більше двох годин затрималися авіарейси на виліт з Києва у міжнародному аеропорту "Бориспіль". Про це кореспонденту УНН розповіли у прес-службі летовища.

"Через погодні умови аеропортів призначення в Амстердамі і в Лондоні у нас на виліт затримуються кілька рейсів. Зокрема в Амстердам - 101-ий рейс - відправиться на 2 години 12 хвилин пізніше, а в Лондон це теж рейс - 101-ий - на 2 години 33 хвилини", – повідомили у прес-службі летовища.

Так, у прес-службі додали, що йдеться про затримку рейсів через туман та ожеледицю в Лондоні та Амстердамі до аеропортів Хітроу та Схіпгол відповідно.

Українські Національні Новини

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