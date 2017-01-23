Авиарейсы в Лондон и Амстердам из "Борисполя" задержались из-за непогоды

"Из-за погодных условий аэропортов назначения в Амстердаме и в Лондоне у нас на вылет задерживаются несколько рейсов. В частности в Амстердам - ​​сто первый рейс - отправится на 2 часа 12 минут позже, а в Лондон это тоже рейс - сто первый - на 2 часа 33 минуты ", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Так, в пресс-службе добавили, что речь идет о задержке рейсов из-за тумана и гололеда в Лондоне и Амстердаме до аэропортов Хитроу и Схипхол соответственно.