Авиарейсы в Лондон и Амстердам из "Борисполя" задержались из-за непогоды
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Из-за неблагоприятных погодных условий в Лондоне (Великобритания) и Амстердаме (Нидерланды) на более чем два часа задержались авиарейсы на вылет из Киева в международном аэропорту "Борисполь". Об этом корреспонденту УНН рассказали в пресс-службе аэропорта.
"Из-за погодных условий аэропортов назначения в Амстердаме и в Лондоне у нас на вылет задерживаются несколько рейсов. В частности в Амстердам - сто первый рейс - отправится на 2 часа 12 минут позже, а в Лондон это тоже рейс - сто первый - на 2 часа 33 минуты ", - сообщили в пресс-службе аэропорта.
Так, в пресс-службе добавили, что речь идет о задержке рейсов из-за тумана и гололеда в Лондоне и Амстердаме до аэропортов Хитроу и Схипхол соответственно.