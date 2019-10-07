Авіакомпанії заборонили польоти після аварії Ан-12 під Львовом
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Державна авіаційна служба України призупинила дію сертифіката експлуатанта авіакомпанії "Україна-Аероальянс" після аварійної посадки літака Ан-12 поблизу Львова. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державіаслужби.
"Наказом Державної авіаційної служби України від 4 жовтня 2019 року № 1334 припинено з 00 годин 00 хвилин (UTC) 5-го жовтня 2019 року дію Сертифіката експлуатанта приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія "Україна-Аероальянс" № UK 023", - вказали у службі.
Наказ ухвалено на підставі рішення постійно діючої Комісії з питань сертифікації експлуатантів, організацій з технічного обслуговування і підтримання льотної придатності, розробників та виробників авіаційної техніки, навчальних закладів з підготовки льотного складу в Україні, льотного і технічного персоналу.
Раніше у Державіаслужбі вказували, що літак Ан-12 (бортовий номер UR-CAH) авіакомпанії "Україна Аероальянс" виконував вантажний рейс UKL4050 за маршрутом Віго (Іспанія) – Стамбул (Туреччина) (із запланованою технічною зупинкою у Львові) і зазнав катастрофи в районі аеропорта Львів.
Нагадаємо, 4 жовтня після аварійної посадки транспортного літака Ан-12 поблизу Львова трьох постраждалих було доставлено у 8-му міську клінічну лікарню у Львові.
Всього на борту було сім членів екіпажу і один супроводжуючий вантажу. Загинуло п’ятеро людей, троє - постраждали. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження.