Авиакомпании запретили полеты после аварии Ан-12 под Львовом
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Государственная авиационная служба Украины приостановила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании "Украина-Аэроальянс" после аварийной посадки самолета Ан-12 близ Львова. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госавиаслужбы.
"Приказом Государственной авиационной службы Украины от 4 октября 2019 года № 1334 прекращено с 00 часов 00 минут (UTC) 5-го октября 2019 года действие Сертификата эксплуатанта частного акционерного общества "Авиакомпания "Украина-Аэроальянс" № UK 023", - указали в службе.
Приказ принят на основании решения постоянно действующей Комиссии по вопросам сертификации эксплуатантов, организаций по техническому обслуживанию и поддержанию летной годности, разработчиков и производителей авиационной техники, учебных заведений по подготовке летного состава в Украине, летного и технического персонала.
Ранее в Госавиаслужбе указывали, что самолет Ан-12 (бортовой номер UR-CAH) авиакомпании "Украина Аэроальянс" выполнял грузовой рейс UKL4050 по маршруту Виго (Испания) - Стамбул (Турция) (с запланированной технической остановкой во Львове) и потерпел катастрофу в районе аэропорта Львов.
Напомним, 4 октября после аварийной посадки транспортного самолета Ан-12 под Львовом трех пострадавших доставили в 8-ю городскую клиническую больницу во Львове.
Всего на борту было семь членов экипажа и один сопровождающий груза. Погибло пять человек, трое - пострадали. По факту аварии открыли уголовное производство.