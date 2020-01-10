Авіакатастрофа в Ірані: канадська делегація вирушила в Тегеран для розслідування падіння Boeing-737
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Делегація з 10 канадських представників вирушила в Тегеран для розслідування катастрофи українського літака Boeing-737, пише УНН.
Про це повідомив в п’ятницю офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві.
“Делегація з 10 представників Канади вирушила до Ірану для розслідування обставин загибелі громадян цієї країни в результаті катастрофи українського літака”, — наводить слова Мусаві пресслужба іранського зовнішньополітичного відомства.
Він додав, що це рішення “прийнято відповідно до домовленостей між міністерствами закордонних справ Ірану і Канади”.
Варто також додати, що Офіс Генерального прокурора звернувся до канадської сторони за наявною інформацією щодо обставин авіакатастрофи.
Нагадаємо, канадський прем’єр заявив, що МАУ в Ірані був збитий іранськими силами ППО.