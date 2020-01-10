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Авіакатастрофа в Ірані: канадська делегація вирушила в Тегеран для розслідування падіння Boeing-737

Київ • УНН

 • 13492 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. Делегація з 10 канадських представників вирушила в Тегеран для розслідування катастрофи українського літака Boeing-737, пише УНН.

Про це повідомив в п’ятницю офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві.

“Делегація з 10 представників Канади вирушила до Ірану для розслідування обставин загибелі громадян цієї країни в результаті катастрофи українського літака”, — наводить слова Мусаві пресслужба іранського зовнішньополітичного відомства.

Він додав, що це рішення “прийнято відповідно до домовленостей між міністерствами закордонних справ Ірану і Канади”.

Варто також додати, що Офіс Генерального прокурора звернувся до канадської сторони за наявною інформацією щодо обставин авіакатастрофи.

Нагадаємо, канадський прем’єр заявив, що МАУ в Ірані був збитий іранськими силами ППО.

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