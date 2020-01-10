Авиакатастрофа в Иране: канадская делегация отправилась в Тегеран для расследования падения Boeing-737

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109419 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 111652 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 110163 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 121258 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102954 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106742 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107125 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131728 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130533 просмотра

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Авиакатастрофа в Иране: канадская делегация отправилась в Тегеран для расследования падения Boeing-737

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 января. УНН. Делегация из 10 канадских представителей отправилась в Тегеран для расследования катастрофы украинского самолета Boeing-737, пишет УНН.

Об этом сообщил в пятницу официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

“Делегация из 10 представителей Канады отправилась в Иран для расследования обстоятельств гибели граждан этой страны в результате катастрофы украинского самолета”, — приводит слова Мусави пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что это решение “принято в соответствии с договоренностями между министерствами иностранных дел Ирана и Канады”.

Стоит также добавить, что Офис Генерального прокурора обратился к канадской стороны по имеющейся информации об обстоятельствах авиакатастрофы.

Напомним, канадский премьер заявил, что МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО.

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