Авиакатастрофа в Иране: канадская делегация отправилась в Тегеран для расследования падения Boeing-737
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Делегация из 10 канадских представителей отправилась в Тегеран для расследования катастрофы украинского самолета Boeing-737, пишет УНН.
Об этом сообщил в пятницу официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
“Делегация из 10 представителей Канады отправилась в Иран для расследования обстоятельств гибели граждан этой страны в результате катастрофы украинского самолета”, — приводит слова Мусави пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.
Он добавил, что это решение “принято в соответствии с договоренностями между министерствами иностранных дел Ирана и Канады”.
Стоит также добавить, что Офис Генерального прокурора обратился к канадской стороны по имеющейся информации об обстоятельствах авиакатастрофы.
Напомним, канадский премьер заявил, что МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО.