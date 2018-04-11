Авіакатастрофа в Алжирі: Клімкін висловив співчуття родичам загиблих

"Вражений великою кількість загиблих в Алжирі внаслідок аварій з воєнним літаком. Я висловлюю глибокі співчуття сім'ям і родичам загиблих", - заявив Клімкін.



Як повідомляв УНН, сьогодні в Алжирі розбився військовий літак, в результаті чого загинули 257 осіб. Літак впав в місті Буфарік, який знаходиться в 30 кілометрах від столиці Алжиру, попередня причина катастрофи поки не відома.



