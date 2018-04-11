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Авіакатастрофа в Алжирі: Клімкін висловив співчуття родичам загиблих

Київ • УНН

 • 14166 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив співчуття родичам загиблих в результаті авіакатастрофи в Алжирі. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.

"Вражений великою кількість загиблих в Алжирі внаслідок аварій з воєнним літаком. Я висловлюю глибокі співчуття сім'ям і родичам загиблих", - заявив Клімкін.

Як повідомляв УНН, сьогодні в Алжирі розбився військовий літак, в результаті чого загинули 257 осіб. Літак впав в місті Буфарік, який знаходиться в 30 кілометрах від столиці Алжиру, попередня причина катастрофи поки не відома.

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