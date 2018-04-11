Авиакатастрофа в Алжире: Климкин выразил соболезнования родственникам погибших

"Поражен большим количеством погибших в Алжире в результате аварий с военным самолетом. Я выражаю глубокие соболезнования семьям и родственникам погибших", - заявил Климкин.



Как сообщал УНН, сегодня в Алжире разбился военный самолет, в результате чего погибли 257 человек. Самолет упал в городе Буфарик, который находится в 30 километрах от столицы Алжира, предварительная причина катастрофы пока не известна.



