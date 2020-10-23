Авіакатастрофа під Чугуєвом: керівника університету Турінського відсторонили від виконання обов’язків
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Генерал-майора Олександра Турінського наказом Міністерства оборони України усунуто від виконання службових обов’язків начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба до остаточного офіційного встановлення всіх обставин та причин катастрофи літака АН-26Ш, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Міноборони.
"До остаточного офіційного встановлення всіх обставин та причин катастрофи літака АН-26Ш генерал-майора Олександра Турінського наказом Міністерства оборони України усунуто від виконання службових обов’язків начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба", - йдеться у повідомленні.
У Міноборони зазначили, що триває робота комісії Міністерства оборони України з технічного розслідування катастрофи літака АН-26Ш у Харківській області та Урядової комісії на чолі з Віце-прем’єр-міністром, Міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олегом Уруським.
Раніше віце-прем’єр-міністр — міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський заявив, що причинами падіння військового літака Ан-26 на Харківщині стали технічні несправності, на які наклався людський фактор.
Як повідомляв УНН, 25 вересня о 20:45 під Чугуєвом на Харківщині впав літак і загорівся. Всього на борту повітряного судна перебувало 27 осіб — члени екіпажу, курсанти й офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба: 25 загинули на місці, один із курсантів помер наступного від отриманих опіків. Ще одна людина наразі перебуває на лікуванні.
Нагадаємо, що курсант, який вижив в авіакатастрофі АН-26, продовжить навчання в університеті повітряних сил.