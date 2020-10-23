Авиакатастрофа под Чугуевом: руководителя университета Туринского отстранили от исполнения обязанностей
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Генерал-майора Александра Туринского приказом Министерства обороны Украины отстранено от выполнения служебных обязанностей начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба до окончательного официального установления всех обстоятельств и причин катастрофы самолета АН-26Ш, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Минобороны.
"До окончательного официального установления всех обстоятельств и причин катастрофы самолета АН-26Ш генерал-майора Александра Туринского приказом Министерства обороны Украины отстранено от выполнения служебных обязанностей начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба", - говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что продолжается работа комиссии Министерства обороны Украины по техническому расследованию катастрофы самолета АН-26Ш в Харьковской области и правительственной комиссии во главе с вице-премьером, министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегом Уруским.
Ранее вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский заявил, что причинами падения военного самолета Ан-26 в Харьковской области стали технические неисправности, на которые наложился человеческий фактор.
Как сообщал УНН, 25 сентября в 20:45 под Чугуевом в Харьковской области упал самолет и загорелся. Всего на борту воздушного судна находилось 27 человек - члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба: 25 погибли на месте, один из курсантов умер на следующий от полученных ожогов. Еще один человек сейчас находится на лечении.
Напомним, что курсант, который выжил в авиакатастрофе АН-26, продолжит обучение в университете воздушных сил.