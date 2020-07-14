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Авіакатастрофа МАУ: Іран готовий в кінці місяця обговорити в Україні питання компенсації

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Іранська сторона готова прибути до України у 20-30 числах липня для участі у перемовинах щодо компенсації через збиття українського літака під Тегераном. Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

“Збиття цивільного літака у будь-якому разі незалежно від причини є протиправним діянням, і Іран буде відповідати за це діяння відповідно до міжнародного права. Міністерство закордонних справ України повністю готове до цієї юридичної і дипломатичної боротьби, і ми зробимо все від нас залежне, щоб Іран заплатив найвищу ціну за те, що сталося. І отримали інформацію від нашого посольства в Ірані про те, що іранська сторона висловила готовність прибути для перемовин щодо компенсації до України у період з 20 по 30 липня”, — зазначив він.

Раніше іранська сторона заявила через МЗС посольству України про готовність почати двосторонні переговори з Україною, починаючи з 20 липня.

Нагадаємо, рейс PS752 Тегеран-Київ (літак Boeing 737-800) “Міжнародних авіаліній України” зазнав аварії незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня рано-вранці. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану.

Іранські військові 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”, а саме за крилату ракету, уточнили вони. При цьому в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, в зв’язку з чим системи ППО країни були приведені в повну бойову готовність.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

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