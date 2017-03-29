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Авдіївка знову залишилась без світла

Авдіївка знову залишилась без світла

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Сьогодні, 29 березня, близько 19 годин прифронтове місто Авдіївка залишилось без світла, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

“За попередніми даними відбулося пошкодження лінії електропередач "Макіївка 2“. Спеціалісти оперативних служб та ремонтні бригади виїхали на місце події для з’ясування причин аварії та усунення неполадок”, — йдеться у повідомленні прес-центру.

Як повідомляв УНН, 27 березня бойовики обстріляли Авдіївку з “Градів”. Снаряди накрили вогнем стару частину прифронтового міста. В результаті пошкоджено приватні будинки місцевих жителів, розташовані по вул.Колосова, Бєлінського, Добролюбова і Островського. 18 будинків отримали значні пошкодження, деякі з них повністю зруйновані.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів бойовиків мешканці Авдіївки часто залишаються без світла, так, востаннє в Авдіївці зникло світло 11 березня 2017 року, проте вже 13 березня було відновлено.

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