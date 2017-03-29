Авдеевка снова осталась без света

"По предварительным данным произошло повреждение линии электропередач "Макеевка 2". Специалисты оперативных служб и ремонтные бригады выехали на место происшествия для выяснения причин аварии и устранения неполадок", - говорится в сообщении пресс-центра.

Как сообщал УНН, 27 марта боевики обстреляли Авдеевку с "Градов". Снаряды накрыли огнем старую часть прифронтового города. В результате повреждены частные дома местных жителей, расположенные по вул.Колосова, Белинского, Добролюбова и Островского. 18 домов получили значительные повреждения, некоторые из них полностью разрушены.

Напомним, в результате обстрелов боевиков жители Авдеевки часто остаются без света, так, в последний раз в Авдеевке пропал свет 11 марта 2017 года, однако уже 13 марта был восстановлен.