Авдеевка снова осталась без света

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 32488 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 102511 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 117947 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 176863 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129349 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124473 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117044 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106458 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107502 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103903 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Авдеевка снова осталась без света

Авдеевка снова осталась без света

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 марта. УНН. Сегодня, 29 марта, около 19 часов прифронтовой город Авдеевка остался без света, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"По предварительным данным произошло повреждение линии электропередач "Макеевка 2". Специалисты оперативных служб и ремонтные бригады выехали на место происшествия для выяснения причин аварии и устранения неполадок", - говорится в сообщении пресс-центра.

Как сообщал УНН, 27 марта боевики обстреляли Авдеевку с "Градов". Снаряды накрыли огнем старую часть прифронтового города. В результате повреждены частные дома местных жителей, расположенные по вул.Колосова, Белинского, Добролюбова и Островского. 18 домов получили значительные повреждения, некоторые из них полностью разрушены.

Напомним, в результате обстрелов боевиков жители Авдеевки часто остаются без света, так, в последний раз в Авдеевке пропал свет 11 марта 2017 года, однако уже 13 марта был восстановлен.

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