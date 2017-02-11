Аварію газопроводу на Закарпатті ліквідували
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 11 лютого. УНН. Аварійні бригади усунули пошкодження газопроводу середнього тиску біля с. Чинадієво у Мукачівському районі Закарпаття. Про це йдеться у повідомленні на персональному сайті голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, повідомляє УНН.
У суботу, 11 лютого, з 10.00 у відключені села, починаючи з Чинадієва, почали подавати газ.
"До кінця сьогоднішнього дня газопостачання буде відновлене у всіх дев’яти селах Мукачівського району. Усього це 2 тисячі 380 дворогосподарств", - зазначено у повідомленні.
Нагадаємо, що в п’ятницю (10.02) о 14.00 через несприятливі погодні умови відбулася розгерметизація газопроводу середнього тиску, внаслідок чого газовики припинили газопостачання в 9 сіл Мукачівського району: Чинадієво, Синяк, Бистриця, Вільховиця, Лецовиця, Бабичі, Ділок, Плоскановиця та Брестів. Ремонтні роботи на місці пошкодження почалися одразу після виявлення розгерметизації.