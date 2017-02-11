Аварию газопровода в Закарпатской области ликвидировали

В субботу, 11 февраля, с 10.00 в отключенные села, начиная с Чинадиево, начали подавать газ.

"До конца сегодняшнего дня газоснабжение будет восстановлено во всех девяти селах Мукачевского района. Всего это 2 380 домохозяйств", - говорится в сообщении.

Напомним, что в пятницу (10.02) в 14.00 из-за неблагоприятных погодных условий произошла разгерметизация газопровода среднего давления, в результате чего газовики прекратили газоснабжение в 9 сел Мукачевского района: Чинадиево, Синяк, Быстрица, Ольховица, Лецовица, Бабичи, Дилок, Плоскановица и Брестов. Ремонтные работы на месте повреждения начались сразу после обнаружения разгерметизации.