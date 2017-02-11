Аварию газопровода в Закарпатской области ликвидировали
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 11 февраля. УНН. Аварийные бригады устранили повреждения газопровода среднего давления возле с. Чинадиево в Мукачевском районе Закарпатской области. Об этом говорится в сообщении на персональном сайте главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, сообщает УНН.
В субботу, 11 февраля, с 10.00 в отключенные села, начиная с Чинадиево, начали подавать газ.
"До конца сегодняшнего дня газоснабжение будет восстановлено во всех девяти селах Мукачевского района. Всего это 2 380 домохозяйств", - говорится в сообщении.
Напомним, что в пятницу (10.02) в 14.00 из-за неблагоприятных погодных условий произошла разгерметизация газопровода среднего давления, в результате чего газовики прекратили газоснабжение в 9 сел Мукачевского района: Чинадиево, Синяк, Быстрица, Ольховица, Лецовица, Бабичи, Дилок, Плоскановица и Брестов. Ремонтные работы на месте повреждения начались сразу после обнаружения разгерметизации.