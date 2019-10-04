Аварійна посадка АН-12: після приземлення літака стався витік пального
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Після аварійного приземлення літака АН-12 на Львівщині з паливних баків транспортного засобу витікав керосин. Про це журналістам повідомив заступник начальника ГУ ДСНС України у Львівській області з реагування на надзвичайні ситуації Валерій Глобенко, передає кореспондент УНН.
"Після аварійного приземлення літака з паливних баків дійсно витікав керосин, і він продовжує витікати", - повідомив Глобенко.
Нагадаємо, аварія сталася під час виконання літаком авіакомпанії “Україна Аероальянс” чартерного вантажного рейсу по маршруту Віго (Іспанія) — Львів. За даними з бази профільного ресурсу Flightradar24, літаку 51 рік.
У Мінінфраструктури зазначили, що у літака могло закінчитися пальне.
Всього на борту було сім членів екіпажу і один супроводжуючий вантажу.