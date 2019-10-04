Аварийная посадка Ан-12: после приземления самолета произошла утечка горючего
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 4 октября. УНН. После аварийного приземления самолета АН-12 во Львовской области из топливных баков транспортного средства вытекал керосин. Об этом журналистам сообщил заместитель начальника ГУ ГСЧС Украины во Львовской области по реагированию на чрезвычайные ситуации Валерий Глобенко, передает корреспондент УНН.
"После аварийного приземления самолета из топливных баков действительно вытекал керосин, и он продолжает вытекать", - сообщил Глобенко.
Напомним, авария произошла во время выполнения самолетом авиакомпании "Украина Аэроальянс" чартерного грузового рейса по маршруту Виго (Испания) - Львов. По данным из базы профильного ресурса Flightradar24, самолету 51 год.
В Мининфраструктуры отметили, что у самолета могло закончиться топливо.
Всего на борту было семь членов экипажа и один сопровождающий груза.