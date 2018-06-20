Аварія на залізниці у Дніпрі: на перегоні відновлюють роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Відновлення руху на дільниці, де вчора сталося сходження вантажного потяга, планується до 9:00 20 червня. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області, передає УНН.
"Відновлення руху на даній дільниці планується до 9:00 20 червня", – йдеться в повідомленні.
Крім того, станом на 6:00 20 червня, 9 вагонів з металом, що зійшли, розвантажено від металу, з них 4 вантажних вагони підняті на колії та відтягнуті. П'ять вантажних вагонів, що залишилися, прибрані з місця аварії. Вони зазнали пошкоджень, що унеможливлює їх переміщення коліями.
Ремонтні бригади Регіональної філії "Придніпровська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" проводять роботи по відновленню пошкоджених колій.
"Від Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області залучено 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу 18 державної пожежно-рятувальної частини. Від Регіональної філії "Придніпровська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" залучені 3 трактори, 1 кран, 1 вантажний автомобіль та 100 чоловік співробітників", – уточнили у ДСНС.
Нагадаємо, сходження 11 вагонів та локомотиву вантажного потяга сталося 19 червня на залізниці у Дніпрі. Внаслідок інциденту постраждалих та загиблих немає. В ПАТ "Укрзалізниці" зазначили, що інцидент стався через крадіжку злодіями болтів та скріплень колії.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 277 КК України.