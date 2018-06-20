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Авария на железной дороге в Днепре: на перегоне возобновляют работу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. Возобновление движения на участке, где вчера произошел сход грузового поезда, планируется до 9:00 20 июня. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, передает УНН.

"Восстановление движения на данном участке планируется до 9:00 20 июня", - говорится в сообщении.

Кроме того, по состоянию на 6:00 20 июня, 9 сошедших вагонов с металлом разгружены от металла, из них 4 грузовых вагона подняты на рельсы и оттянуты. Оставшиеся пять грузовых вагонов убраны с места аварии. Они были повреждены, что делает невозможным их перемещение путями.

Ремонтные бригады Регионального филиала "Приднепровская железная дорога" ПАО "Укрзализныця" проводят работы по восстановлению поврежденных путей.

"От Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области привлечено 1 единица техники и 4 человека личного состава 18 государственной пожарно-спасательной части. От Регионального филиала "Приднепровская железная дорога" ПАО "Укрзализныця" привлечены 3 трактора, 1 кран, 1 грузовой автомобиль и 100 человек сотрудников", - уточнили в ГСЧС.

Напомним, сход 11 вагонов и локомотива грузового поезда произошло 19 июня на железной дороге в Днепре. В результате инцидента пострадавших и погибших нет. В ПАО "Укрзализныци" отметили, что инцидент произошел из-за кражи ворами болтов и скреплений пути.

По факту аварии открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 277 УК Украины.

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