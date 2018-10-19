Аварія на водогоні: в Торецьк підвезли вже понад 100 кубів питної води

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Станом на сьогоднішній ранок у місто Торецьк, яке постраждало від пориву водогону "Горлівка – Торецьк", всього підвезли вже 126 куб. м. питної води та 77,4 куб. м технічної. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Донецькій області.