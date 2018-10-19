Аварія на водогоні: в Торецьк підвезли вже понад 100 кубів питної води
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Станом на сьогоднішній ранок у місто Торецьк, яке постраждало від пориву водогону "Горлівка – Торецьк", всього підвезли вже 126 куб. м. питної води та 77,4 куб. м технічної. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Донецькій області.
"Станом на 8:00 19 жовтня усього підвезено 126 куб. м питної води, з них від Головного управління – 110,9 куб. м, а також 77,4 куб. м технічної води, з них від Головного управління – 38,4 куб.м", – йдеться в повідомленні.
На цей час встановлено пожежні колонки на чотири пожежні гідранти: два в місті Торецьк та два в смт Північне – для самостійного забору технічної води населенням. Також додатково мається сім колодязів питної води, розташованих у приватному секторі.
"Додатково здійснюється заповнення 83 ємності по 1 куб. м питної води від благодійної організації "Людина в біді", – додали в ДСНС.
Станом на сьогоднішній ранок без централізованого водопостачання залишаються 42 813 людей.
Нагадаємо, в районі міста Горлівка Донецької області, у так званій сірій зоні, стався пориву водогону "Горлівка – Торецьк". Внаслідок цього було зупинено централізоване водопостачання міст Торецьк та Залізне, смт Північне та Південне. Ремонтні роботи на цій ділянці водогону будуть проводити за наявності гарантій безпеки співробітників КП "Компанія "Вода Донбасу".