Аварія магістрального водогону на Донбасі: у ДСНС назвали строки повернення водопостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. На Донбасі відновили пошкоджену ділянку магістрального водогону та почали запускати воду у мережу. Так, вода у населених пунктах з’явиться орієнтовно завтра о 8 ранку. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Донецькій області.
"Станом на 08:00 6 липня співробітниками комунального підприємства "Компанія "Вода Донбасу" завершено ремонтно-відновлювальні роботи, здійснюється заповнення водогону, необхідності відвезення води населенню підрозділами ГУ ДСНС у Донецькій області наразі немає. Орієнтований час відновлення водопостачання 08:00 7 липня. Мережа заповнюється, вода вже є, але до отримувачів ще не дійшла", - зазначили у пресслужбі.
Нагадаємо, у Донецькій області відремонтували пошкоджену через аварю ділянку магістрального водогону, що сталася напередодні, внаслідок чого без води залишилося 5 міст.