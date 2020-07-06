Аварія магістрального водогону на Донбасі: у ДСНС назвали строки повернення водопостачання

"Станом на 08:00 6 липня співробітниками комунального підприємства "Компанія "Вода Донбасу" завершено ремонтно-відновлювальні роботи, здійснюється заповнення водогону, необхідності відвезення води населенню підрозділами ГУ ДСНС у Донецькій області наразі немає. Орієнтований час відновлення водопостачання 08:00 7 липня. Мережа заповнюється, вода вже є, але до отримувачів ще не дійшла", - зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, у Донецькій області відремонтували пошкоджену через аварю ділянку магістрального водогону, що сталася напередодні, внаслідок чого без води залишилося 5 міст.