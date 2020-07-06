Аварія магістрального водогону на Донбасі: у ДСНС назвали строки повернення водопостачання

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КИЇВ. 6 липня. УНН. На Донбасі відновили пошкоджену ділянку магістрального водогону та почали запускати воду у мережу. Так, вода у населених пунктах з’явиться орієнтовно завтра о 8 ранку. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Донецькій області.

"Станом на 08:00 6 липня співробітниками комунального підприємства "Компанія "Вода Донбасу" завершено ремонтно-відновлювальні роботи, здійснюється заповнення водогону, необхідності відвезення води населенню підрозділами ГУ ДСНС у Донецькій області наразі немає. Орієнтований час відновлення водопостачання 08:00 7 липня. Мережа заповнюється, вода вже є, але до отримувачів ще не дійшла", - зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, у Донецькій області відремонтували пошкоджену через аварю ділянку магістрального водогону, що сталася напередодні, внаслідок чого без води залишилося 5 міст.

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