Авария магистрального водопровода на Донбассе: в ГСЧС назвали сроки возврата водоснабжения
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. На Донбассе восстановили поврежденный участок магистрального водопровода и начали запускать воду в сеть. Так, вода в населенных пунктах появится ориентировочно завтра в 8 утра. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.
"По состоянию на 8:00 6 июля сотрудниками коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса" завершены ремонтно-восстановительные работы, осуществляется заполнение водопровода, необходимости отвоза воды населению подразделениями ГУ ГСЧС в Донецкой области пока нет. Ориентировочное время восстановления водоснабжения 8:00 7 июля. Сеть заполняется, вода уже есть, но до получателей еще не дошла", - отметили в пресс-службе.
Напомним, в Донецкой области отремонтировали поврежденный из-за аварий участок магистрального водопровода, произошедшая накануне, вследствие чего без воды осталось 5 городов.