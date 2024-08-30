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Аварійні відключення у Києві та 16 областях, графіки цілу добу - Укренерго

Київ • УНН

 • 30009 перегляди

Енергетики усувають наслідки ворожої атаки 26 серпня. У Києві та 16 областях введено аварійні відключення, знеструмлено 518 населених пунктів. Графіки відключень діятимуть протягом доби.

Енергетики продовжують усувати наслідки ворожої атаки 26 серпня. Графіки відключення світла будуть діяти протягом всієї доби, аварійні відключення вранці ввели у Києві та 16 областях. На ранок знеструмлено 518 населених пунктів, повідомили у НЕК "Укренерго" у п'ятницю, пише УНН.

Споживання

Споживання залишається високим через спеку у більшості областей.  Вчора, 29 серпня, добовий максимум споживання був зафіксований вдень. Він був на тому ж рівні, що й попередньої доби – у середу, 29 серпня.

"Внаслідок російської масованої повітряної атаки на енергосистему 26 серпня – сьогодні в Україні продовжують діяти заходи обмеження споживання", - ідеться у повідомленні.

Через складну ситуацію в енергосистемі, як повідомляється, вранці у Києві та Київській, Черкаській, Житомирській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях були запроваджені аварійні відключення, тому попередні графіки обмежень зараз не діють.

Після скасування аварійних відключень – обмеження у вказаних регіонах мають застосовуватись так:

  • 00:00 – 18:00 – дві черги відключень; 
  • 18:00 – 21:00 – три черги відключень; 
  • 21:00 – 24:00 – дві черги відключень.

У Львівській, Тернопільській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Рівненській областях – заходи обмеження застосовуються так:

  • 00:00 – 6:00 – одна черга відключень; 
  • 6:00 – 9:00 – дві черги відключень;- 9:00 – 14:00 – одна черга відключень;
  • 14:00 – 18:00 – дві черги відключень;
  • 18:00 – 21:00 – три черги відключень;
  • 21:00 – 24:00 – дві черги відключень.

Експорт

Не відбувається і не передбачається.

Знеструмлення

Через бойові дії та з інших причин сьогодні вранці повністю або частково знеструмлені 518 населених пунктів.

Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській та Чернігівській областях.

З технічних причин знеструмлювались споживачі на Дніпропетровщині, Київщині та Сумщині. 

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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