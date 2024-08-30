Аварийные отключения в Киеве и 16 областях, графики круглые сутки - Укрэнерго

Энергетики продолжают устранять последствия вражеской атаки 26 августа. Графики отключения света будут действовать в течение всех суток, аварийные отключения утром ввели в Киеве и 16 областях. На утро обесточены 518 населенных пунктов, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в пятницу, пишет УНН.

Потребление

Потребление остается высоким из-за жары в большинстве областей. Вчера, 29 августа, суточный максимум потребления был зафиксирован днем. Он был на том же уровне, что и в предыдущие сутки - в среду, 29 августа.

"В результате российской массированной воздушной атаки на энергосистему 26 августа - сегодня в Украине продолжают действовать меры ограничения потребления", - говорится в сообщении.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, как сообщается, утром в Киеве и Киевской, Черкасской, Житомирской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Херсонской, Николаевской, Одесской областях были введены аварийные отключения, поэтому предыдущие графики ограничений сейчас не действуют.

После отмены аварийных отключений - ограничения в указанных регионах должны применяться так:

- 00:00 - 18:00 - две очереди отключений;

- 18:00 - 21:00 - три очереди отключений;

- 21:00 - 24:00 - две очереди отключений.

Во Львовской, Тернопольской, Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Ровенской областях - меры ограничения применяются так:

- 00:00 - 6:00 - одна очередь отключений;

- 6:00 - 9:00 - две очереди отключений;

- 9:00 - 14:00 - одна очередь отключений;

- 14:00 - 18:00 - две очереди отключений;

- 18:00 - 21:00 - три очереди отключений;

- 21:00 - 24:00 - две очереди отключений.

Экспорт

Не происходит и не предполагается.

Обесточивания

Из-за боевых действий и по другим причинам сегодня утром полностью или частично обесточены 518 населенных пунктов.

Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Харьковской и Черниговской областях.

По техническим причинам обесточивались потребители в Днепропетровской, Киевской и Сумской областях.