Аваков заявив, що його син не винуватий

"Ні мій син, ні фірми, в яких він засновник, не мають і не мали ні копійки грошей з бюджету України. І Олександр Аваков пройде процедуру і доведе це в суді", - написав А.Аваков.

Він також назвав сьогоднішні дії детективів НАБУ спробою тиску на нього.

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"Особистісні маніпуляції, атаки та інше не відвернуть мене від принципів, на яких я стою, зокрема в рамках антикорупційних розслідувань, що ведуться НАБУ І САП. Вважаю, що ці органи не повинні бути органами під впливом політичних груп і інтересів", - додав міністр.

Відзначимо, в ЗМІ з'явилася інформація, що нібито НАБУ прийшло з обшуками до сина глави МВС України Арсена Авакова,

Пізніше НАБУ підтвердило обшуки у справі "рюкзаків Авакова".

Потім в НАБУ повідомили, що затримали колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря і ще двох фігурантів кримінального провадження щодо розтрати понад 14 млн грн МВС при закупівлі рюкзаків.