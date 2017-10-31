Аваков заявив, що його син не винуватий
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що його син Олександр, а також фірми, в яких він є засновником, не отримували грошей з держбюджету. Про це А.Аваков написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Ні мій син, ні фірми, в яких він засновник, не мають і не мали ні копійки грошей з бюджету України. І Олександр Аваков пройде процедуру і доведе це в суді", - написав А.Аваков.
Він також назвав сьогоднішні дії детективів НАБУ спробою тиску на нього.
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"Особистісні маніпуляції, атаки та інше не відвернуть мене від принципів, на яких я стою, зокрема в рамках антикорупційних розслідувань, що ведуться НАБУ І САП. Вважаю, що ці органи не повинні бути органами під впливом політичних груп і інтересів", - додав міністр.
Відзначимо, в ЗМІ з'явилася інформація, що нібито НАБУ прийшло з обшуками до сина глави МВС України Арсена Авакова,
Пізніше НАБУ підтвердило обшуки у справі "рюкзаків Авакова".
Потім в НАБУ повідомили, що затримали колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря і ще двох фігурантів кримінального провадження щодо розтрати понад 14 млн грн МВС при закупівлі рюкзаків.