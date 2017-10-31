Аваков заявил, что его сын не виновен
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что его сын Александр, а также фирмы, в которых он является учредителем, не получали денег с госбюджета. Об этом А.Аваков написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Ни мой сын, ни фирмы, в которых он учредитель, не имеют и не имели ни копейки денег с бюджета Украины. И Александр Аваков пройдет процедуру и докажет это в суде", - написал А.Аваков.
Он также назвал сегодняшние действия детективов НАБУ попыткой давления на него.
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"Личностные манипуляции, атаки и прочее не отвернут меня от принципов, на которых я стою, в том числе в рамках антикоррупционных расследований, ведущихся НАБУ И САП. Считаю, что эти органы не должны быть органами под влиянием политических групп и интересов", - добавил министр.
Отметим, в СМИ появилась информация, что якобы НАБУ пришло с обысками к сыну главы МВД Украины Арсена Авакова,
Позже НАБУ подтвердило обыски по делу "рюкзаков Авакова".
Затем в НАБУ сообщили, что задержали бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и еще двух фигурантов уголовного производства в отношении растраты более 14 млн грн МВД при закупке рюкзаков.