Аваков заявил, что его сын не виновен

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 13741 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 74206 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 137837 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110149 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112201 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109680 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102108 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106332 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103017 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149197 просмотра

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Актуальное
Аваков заявил, что его сын не виновен

Аваков заявил, что его сын не виновен

Киев  •  УНН

 • 10440 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что его сын Александр, а также фирмы, в которых он является учредителем, не получали денег с госбюджета. Об этом А.Аваков написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Ни мой сын, ни фирмы, в которых он учредитель, не имеют и не имели ни копейки денег с бюджета Украины. И Александр Аваков пройдет процедуру и докажет это в суде", - написал А.Аваков.

Он также назвал сегодняшние действия детективов НАБУ попыткой давления на него.

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"Личностные манипуляции, атаки и прочее не отвернут меня от принципов, на которых я стою, в том числе в рамках антикоррупционных расследований, ведущихся НАБУ И САП. Считаю, что эти органы не должны быть органами под влиянием политических групп и интересов", - добавил министр.

Отметим, в СМИ появилась информация, что якобы НАБУ пришло с обысками к сыну главы МВД Украины Арсена Авакова,
Позже НАБУ подтвердило обыски по делу "рюкзаков Авакова".

Затем в НАБУ сообщили, что задержали бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и еще двух фигурантов уголовного производства в отношении растраты более 14 млн грн МВД при закупке рюкзаков.

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