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Аваков заявив, що готовий свідчити в італійському суді на користь Марківа

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що готовий надати свідчення при потребі в суді Італії на захист арештованого там нацгвардійця Віталія Марківа. Про це він сказав в ефірі програми “Право на владу”, передає УНН.

"Я зустрічався з захисником, це дуже кваліфікований фахівець, один з кращих на італійському форумі і все, що необхідно буде для захисту, в тому числі і показання міністра, який тоді був якраз в Слов'янську, а я був якраз тоді в Слов'янську.... То я виступлю з показаннями в суді так само, як і будь-які інші гвардійці", - зазначив міністр.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українського військового В.Марківа допитали в Італії

Аваков вкотре наголосив, що вважає абсолютно невмотивованим затримання сержанта Марківа.

Нагадаємо, українського військового Віталія Марківа затримали в Італії за підозрою у навмисному вбивстві італійського журналіста Андре Рокеллі під Слов'янськом.

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