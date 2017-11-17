Аваков заявил, что готов свидетельствовать в итальянском суде в пользу Маркива

"Я встречался с защитником, это очень квалифицированный специалист, один из лучших на итальянском форуме и все, что необходимо будет для защиты, в том числе и показания министра, который тогда был как раз в Славянске, а я был как раз тогда в Славянске... так я выступлю с показаниями в суде так же, как и любые другие гвардейцы", - отметил министр.

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Аваков раз подчеркнул, что считает абсолютно немотивированным задержания сержанта Маркива.

Напомним, украинского военного Виталия Маркива задержали в Италии по подозрению в умышленном убийстве итальянского журналиста Андре Рокелле под Славянском.