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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 15275 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 29610 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 36697 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 36016 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100266 просмотра

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11:14 • 88285 просмотра

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11 марта, 06:59 • 97650 просмотра

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Аваков заявил, что готов свидетельствовать в итальянском суде в пользу Маркива

Аваков заявил, что готов свидетельствовать в итальянском суде в пользу Маркива

Киев  •  УНН

 • 9600 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что готов дать показания при необходимости в суде Италии в защиту арестованного там нацгвардейца Виталия Маркива. Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть", передает УНН.

"Я встречался с защитником, это очень квалифицированный специалист, один из лучших на итальянском форуме и все, что необходимо будет для защиты, в том числе и показания министра, который тогда был как раз в Славянске, а я был как раз тогда в Славянске... так я выступлю с показаниями в суде так же, как и любые другие гвардейцы", - отметил министр.

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Аваков раз подчеркнул, что считает абсолютно немотивированным задержания сержанта Маркива.

Напомним, украинского военного Виталия Маркива задержали в Италии по подозрению в умышленном убийстве итальянского журналиста Андре Рокелле под Славянском.

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