Аваков заявив про підготовку провокацій проти нього та МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що проти нього і МВС готуються провокації перед виборами. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційну сторінку Авакова в Facebook.
"За" сценарієм "на мої рахунки в Україні або Італії з незрозумілих джерел повинна "впасти" значна сума грошей в іноземній валюті - нібито за "оплату послуг МВС по прикриттю фальсифікації і підкупу виборців на користь певного кандидата". Для повноти "ефекту" гроші можуть бути російського походження", повідомив в соцмережі міністр.
Аваков заявляє, що не піде на компроміси і союзи з кандидатами в президенти заради дотримання закону під час виборчого процесу.
"Я вже багато раз говорив і повторю ще раз: я ніколи не піду на компроміси і не буду укладати "таємних" союзів ні з одним з кандидатів в президенти, скільки б мені не приписували таких союзів в пресі. Ніякої легітимізації для порушників виборчого законодавства не буде. Це принцип. Агітатори зі зброєю, нічні облави на опонентів, інтриги між правоохоронцями в регіонах - ніколи це не стане для мене нормою", повідомляє міністр МВС.
За повідомленням Авакова, на 54-й день (22 лютого) виборчої кампанії в МВС і Національну поліцію надійшло 1741 повідомлення про порушення. Всі без винятку отримали реакцію від правоохоронців. 77 кримінальних проваджень, 401 адміністративний протокол. Статистика по фігурантам звернень така: БПП - 420, Батьківщина - 337, Самопоміч - 159, Громадянська позиція - 124, Радикальна партія - 117.
Нагадаємо, злочинною організацією, яка намагалася створити так звані "виборчі піраміди" з метою впливу на вибори президента України, керував один з народних депутатів України.
Як повідомляв УНН, за добу в Україні поліція відкрила три кримінальні провадження, пов'язані з виборчим процесом.